Palmeiras derrota Vasco e diminui vantagem para líder Flamengo

O Palmeiras foi até o estádio de São Januário nesta quarta (6) e derrotou o Vasco por 2 a 1 em jogo válido pela 31ª do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o vice-líder da competição viu sua diferença para o líder Flamengo, que joga apenas na quinta, diminuir para 5 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, a equipe paulista optou por começar a partida com uma equipe repleta de reservas.

Isso fez com que o jogo tivesse um nível técnico muito baixo. Mas o Palmeiras começa um pouco melhor e abre o marcador aos 11 minutos. O meia Lucas Lima recebe lançamento de Matheus Fernandes e chega na cara do goleiro Fernando Miguel para marcar.

Porém, aos 18 minutos o Vasco consegue empatar. Rossi recebe na ponta direita e cruza para a área, onde o lateral Mayke escora para o próprio gol. Gol-contra do Palmeiras.

A partir de então o vice-líder começa a encontrar muitas dificuldades. Assim, após o intervalo o técnico Mano Menezes resolve colocar em campo dois de seus titulares, os atacantes Dudu e Luiz Adriano.

E foi justamente dos pés do camisa 10 da equipe paulista que saiu o gol da vitória. Luiz Adriano ganha disputa de bola na entrada da área aos 31 da etapa final, se livra da marcação e chuta forte para marcar.

Santos derrota lanterna

O terceiro colocado Santos foi até Santa Catarina e derrotou o lanterna Avaí por 2 a 1. A vitória começou a ser construída por Eduardo Sasha, que abriu o placar aos 8 minutos de jogo após jogada ensaiada de sua equipe.

Ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, o atacante Marinho ampliou a vantagem do Santos com um belo gol em jogada individual.

Porém, o Avaí conseguiu marcar seu gol de honra. E não foi qualquer gol, foi um golaço de fora da área de João Paulo aos 34 minutos da etapa inicial.

Vitória pós-Carille

Quem também venceu nesta quarta foi o Corinthians. Agora sem o técnico Fábio Carille, a equipe jogou pela primeira vez sob o comando do interino Dyego Coelho e superou o Fortaleza por 3 a 2.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza começou melhor, e abriu o placar aos 33 minutos de jogo com Romarinho. Bruno Melo vai até a linha de fundo e cruza rasteiro para o atacante, que chuta colocado.

Mas 3 minutos depois começa a brilhar a estrela de Boselli. O atacante argentino aproveita bola chutada por Pedrinho para dominar e tocar por baixo do goleiro adversário.

A equipe paulista consegue virar aos 2 minutos do segundo tempo, quando Júnior Urso faz de cabeça após cruzamento de Janderson.

Quatro minutos depois o time do Ceará consegue empatar. Bruno Melo levanta na área e Kieza cabeceia para o fundo do gol defendido por Walter.

Mas a noite era mesmo de Boselli. E aos 26 minutos ele sobe muito para marcar de cabeça e garantir o triunfo do time paulista.

Triunfo em Minas

Quem venceu e conseguiu se afastar um pouco da zona do rebaixamento foi o Atlético Mineiro. Jogando no Mineirão o galo contou com gols de Marquinhos e Bruninho para vencer por 2 a 0.

Empate na Bahia

Na Arena Fonte Nova o Bahia e a Chapecoense empataram em 1 a 1. Outra igualdade da rodada aconteceu no jogo entre Athletico Paranaense e Cruzeiro, mas por 0 a 0.

A 31ª do Brasileiro continua na próxima quinta, com os seguintes jogos: São Paulo X Fluminense, Ceará X Internacional, Botafogo X Flamengo e Grêmio X CSA.

Você acompanha Botafogo e Flamengo na próxima quinta (7), a partir das 20h (horário de Brasília), na Rádio Nacional (1130 AM).

Edição: Fábio Lisboa