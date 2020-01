Bruna Takahashi estréia na chave principal do Aberto da Alemanha

Esta quinta-feira (30) promete ser especial para a mesatenista paulista Bruna Takahashi que, pela primeira vez na carreira, vai disputar a chave principal do Aberto da Alemanha, nível Platinium (maiores prêmios e pontuações), que reúne as melhores do mundo. A atleta brasileira, única representante das Américas nesta etapa da competição, enfrenta daqui a pouco, às 14h20 (horário de Brasília) a japonesa Mima Ito, número 3 do mundo. A partida será transmitida ao vivo no site da ITTF (sigla em inglês da Federação Internacional de Tênis de Mesa).

A paulista, de 19 anos, se classificou ontem (29) ao cravar duas vitórias consecutivas na fase preliminar 2: primeiro derrotou por 4 games a 1 a mesatenista Zhu Chengzhu, de Hong Kong; e depois bateu a francesa Stephanie Loeuillette por 4 a 2. Atualmente, a brasileira joga no Sporting Clube de Lisboa e ocupa a 49ª posição no ranking mundial.

Na disputa individual masculina, faltou muito pouco para o brasileiro Vitor Ishiy, número 60 no ranking mundial, também assegurar presença na chave principal do Aberto da Alemanha. Ele chegou a vencer por 4 a 2 o norte-americano Kai Zhang na fase prelimiar 3, mas na etapa seguinte não resistiu à superioridade do francês Simon Gauzi, número 21 do mundo, que venceu por 4 a 1.

O Brasil também não avançou nas duplas. Vitor Ishiy e Gustavo Tsuboi perderam por 3 a 1 para os belgas Martin Allegro e Florent Lambiet. Os parceiros Eric Jouti e Thiago Monteiro foram derrotados por 3 a 0 pela dupla alemã formada por Timo Boll e Ricardo Walther. Nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy perderam para os sérvios Aleksandar Karakasevic e Izabela Lupulesku.

Edição: Guilherme Neto