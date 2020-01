Copa Santiago: Cruzeiro vence Nacional por 2 a 1

O Cruzeiro de Santiago derrotou o Nacional (Uruguai) por 2 a 1 nesta terça (21) e assumiu provisoriamente a 2ª posição do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil.

No jogo disputado no estádio municipal Nery Cardoso, na cidade de Santiago (RS), o Cruzeiro de Santiago abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, quando Bruno levantou a bola na área, o goleiro falhou e Emerson escorou para o fundo do gol.

A equipe da casa continuou melhor e chegou ao segundo 10 minutos depois, quando Eduardo Lopes recebeu lançamento em profundidade e bateu na saída do goleiro.

No início do segundo tempo, o zagueiro Mateo Antoni conseguiu descontar para o Nacional, quando aproveitou confusão na área para finalizar aos 9 minutos.

Transmissão da TV Brasil

Ainda nesta terça a Copa Santiago volta à tela da TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília), com o jogo entre Santos e Palmeiras.

