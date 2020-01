Copa Santiago: Figueirense faz 4 a 2 sobre o Albion, do Uruguai

O Figueirense alcançou na manhã de hoje (16) a primeira vitória na Copa Santiago de Futebol Juvenil. O time catarinense ganhou por 4 a 2 do lanterna do grupo A, o Albion, do Uruguai, em partida disputada no estádio municipal Nery Cardoso, na cidade de Santiago (RS). Com o triunfo, o Figueirense somou seus primeiros três pontos e subiu, provisoriamente, para a quarta posição no grupo A.

Logo mais à noite, dois jogos completam a terceira rodada da chave, no estádio Alceu Carvalho. Às 19h, o líder Grêmio encara o terceiro colocado, o 3 de Febrero, do Paraguai. Na sequência, às 21h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o vice-líder Internacional, enfrenta o São José-RS.

Jogo

Os catarinenses começaram a partida com pressão total. Logo aos 13 minutos, o zagueiro Thiago Couto abriu o placar, e quatro minutos depois o meia-atacante André Victor Reichert ampliou para o Figueirense. Após o intervalo, a equipe catarinense, comandada pelo técnico André Walter, continuou dominando a partida. O atacante Geovanne Costa marcou o terceiro gol aos cinco minutos, e dois minutos depois Reichert fez o segundo dele no jogo. O placar anotava 4 x 0 a favor do Figueirense quando o Albion esboçou uma reação nos minutos finais do confronto: Seba e Lucas descontaram para os uruguaios aos 36 e 39 minutos respectivamente.

Edição: Guilherme Neto