Copa Santiago: Grêmio supera 3 de Febrero

O Grêmio derrotou o 3 de Febrero (Paraguai) por 3 a 0 nesta quinta (16) em jogo válido pela terceira rodada do grupo A da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, competição realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

O tricolor gaúcho abriu o placar aos 30 minutos de partida, quando o atacante colombiano Kevin recuperou a bola, se livrou de dois marcadores e acertou um belo chute da entrada da área.

Aos 23 minutos da etapa final o Grêmio ampliou sua vantagem em lance infeliz do zagueiro Bernardo, que escorou para o próprio gol após boa jogada do ataque da equipe brasileira.

Mas o Grêmio queria mais, e já nos acréscimos chegou ao terceiro, quando Luís Pedro lançou Luan, que avançou e bateu na saída do goleiro adversário.

Transmissão da TV Brasil

Ainda nesta quinta, a partir das 21h (horário de Brasília), o Internacional enfrenta o São José.

