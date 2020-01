Copa Santiago: Santos supera Nacional do Uruguai

O Santos derrotou o Nacional (Uruguai) por 2 a 1 na noite desta sexta (17) em partida válida pela terceira rodada do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, competição realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

A equipe paulista saiu na frente com gols de Matheus e de Yalle ainda no primeiro tempo.

Mas aos 37 minutos da etapa final Nicolas Nieves fez o gol de honra do Nacional, que pressionou a equipe paulista nos minutos finais. Porém, a pressão não foi suficiente e o Santos segurou a vitória.

Transmissão da TV Brasil

Ainda nesta sexta (17) a TV Brasil transmite mais um jogo da competição a partir das 21h (horário de Brasília), Palmeiras x Alianza Lima (Peru).

