Copa Santiago: time paraguaio 3 de Febrero massacra o uruguaio Albion

A primeira goleada da Copa Santiago de Futebol Juvenil, no Rio Grande do Sul, foi aplicada pelo 3 de Febrero, do Paraguai, sobre a equipe do Albion, do Uruguai: 5 a 0. O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo A, foi disputado no Estádio Municipal Nery Cardoso. O destaque da partida foi o volante Angel Guerrero, que balançou a rede três vezes no segundo tempo. O lateral Lucas Burgus e Blas Chavez também marcaram um gol cada.

Com o resultado, o 3 de Febrero chegou a três pontos, e ocupa provisoriamente a liderança do Grupo A. Outros dois jogos completam a segunda rodada da chave logo mais à noite, no Estádio Alceu Duarte de Carvalho. Às 19h, o Figueirense encara o Internacional; e às 21h, o São José-RS mede forças com o Grêmio, partida que será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Grupo B

No último jogo da noite de ontem (14), o Cruzeiro-RS, time da casa, empatou na estreia com o Palmeiras em 1 a 1. O jogo, disputado no Estádio Alceu Duarte Carvalho, começou melhor para os anfitriões: aos 21 minutos o volante Gabriel Kruger abriu o placar para o Cruzeiro-RS. Após o intervalo, o zagueiro Luan da Silva garantiu o empate. O resultado deixou os dois times na terceira posição do Grupo B, com um ponto apenas. Santos e Juventude dividem a liderança com três pontos cada. Já o Nacional (Uruguai) e o Alianza Lima (Peru) estão em último lugar.

