Copa São Paulo: Vasco, Grêmio, São Paulo e Oeste estão nas quartas

Foram definidos nesta quinta (16) os últimos classificados para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior: Vasco, Grêmio, São Paulo e Oeste.

Jogando no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, o Grêmio derrotou o Atlético Mineiro por 4 a 1, de virada, para garantir sua vaga nas quartas. O destaque da partida foi o atacante Elias, que marcou duas vezes.

O adversário do tricolor gaúcho na próxima fase será o Vasco, que também teve que superar uma vantagem inicial do seu adversário desta quinta. Mas no final a equipe da colina conseguiu uma vitória de 4 a 2 jogando no estádio Francisco Vieira, em Itapira.

A equipe que teve menos dificuldades para alcançar a classificação foi o São Paulo, que derrotou o Coritiba sem maiores sustos por 3 a 1 em partida realizada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Nas quartas o tricolor paulista enfrenta o Oeste, que superou o Avaí por 4 a 2 na disputa de pênaltis após um empate sem gols com a bola rolando.

Jogos das quartas

A disputa das quartas de final da Copa São Paulo começa nesta sexta com o confronto entre Botafogo-SP e Internacional e a partida entre Corinthians e Athletico-PR.

