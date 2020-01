Copinha: Em jogo de golaços Inter vence Corinthians e está na final

O Internacional derrotou o Corinthians por 3 a 1, na noite desta terça (21) na Arena Barueri, e se classificou para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde buscará o pentacampeonato.

O colorado disputará a final da competição no próximo sábado contra o vencedor de Oeste e Grêmio, que se enfrentam na próxima quarta, a partir das 17h30, na Arena Barueri.

O jogo

A partida começou muito disputada, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Mas o colorado foi mais efetivo, abrindo o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Guilherme Pato acertou chute rasteiro de muito longe para superar o goleiro Guilherme.

Mesmo diante do maior campeão da Copinha, o Inter não diminuiu o ritmo com a vantagem no marcador, e ampliou aos 4 minutos da etapa final, quando Guilherme Pato recupera a bola no campo de ataque e cruza na medida para Matheus Monteiro apenas escorar.

O terceiro gol colorado sai aos 30 minutos, quando Nicolas acerta uma bomba de direita da entrada da área para acertar o ângulo do gol defendido por Guilherme. Um golaço.

Gol de honra

Porém, mesmo com a ampla desvantagem o Corinthians não se entregou, e chegou ao gol de honra aos 41 minutos. O camisa 10 Ruan Oliveira cobra uma falta digna de camisa 10 para levantar a fiel torcida. Placar final 3 a 1.

