Cruzeiro supera Alizanza na Copa Santiago

Em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Cruzeiro de Santiago derrotou nesta quarta (15) o Alianza Lima (Peru) por 4 a 2.

Na partida realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, a equipe da casa abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo. O atacante Nikolas aproveitou bola que sobrou dentro da área para marcar com chute de esquerda.

Porém, o time peruano não desanimou e chegou à igualdade 3 minutos depois, quando Stefano Fernandez pegou de primeira após cobrança de escanteio ensaiada.

Vitória no segundo tempo

Jogando em casa, o Cruzeiro não desanimou, e voltou a ficar na frente no início da etapa final. Aos 10 minutos Lucas cobrou pênalti com categoria para fazer 2 a 1.

Mas, assim como no primeiro tempo, três minutos depois o Alianza chega ao empate. Após chute forte de fora da área o goleiro Alexandre dá rebote, e Sebastian Cavero apenas escora com a perna esquerda para deixar tudo igual no marcador.

Porém, aos 16 o Cruzeiro volta a marcar em gol de pênalti. Agora o responsável pela cobrança foi Dionata Piolho, que cobrou bem.

Contudo, a equipe da casa queria mais, e chegou ao quarto gol já nos acréscimos da partida com Bruno. 4 a 2 placar final.

Transmissão TV Brasil

Ainda nesta quarta, a partir das 21h (horário de Brasília), o Santos mede forças com o Juventude. Esta partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Edição: Fábio Lisboa