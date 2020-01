Grêmio goleia São José na Copa Santiago

O Grêmio não encontrou dificuldades para golear o São José por 4 a 0 nesta terça (14) em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

Com este resultado o tricolor gaúcho assume a liderança da chave com 6 pontos, mesma pontuação do Internacional, que tem um saldo de gols menor e que mais cedo venceu o Figueirense.

Chuva de gols

O triunfo gremista começou a ser construído aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Léo Fenga, Lucão desvia de cabeça e a bola vai para o atacante colombiano Kevin Quejada, que não perdoa.

E não demorou muito para o Grêmio ampliar o placar. Aos 17 Léo Fenga recupera a bola no meio de campo, avança sozinho e chuta da entrada da área, cruzado e de cobertura, para vencer o goleiro adversário.

No segundo tempo o tricolor gaúcho não diminuiu o ritmo e ampliou o placar. O terceiro saiu aos 20 minutos, quando Sarará acertou chute muito forte após a bola sobrar em seus pés dentro da grande área.

E dois minutos depois o Grêmio chegou ao quarto com Pedro Cuiabá, que bateu da entrada da área após falha na saída de bola do São José. 4 a 0 placar final.

Transmissão TV Brasil

Na próxima quarta (15) a TV Brasil transmite mais um jogo da competição a partir das 21h (horário de Brasília), Santos x Juventude.

Edição: Fábio Lisboa