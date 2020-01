Grêmio vence Oeste e está na final da Copinha

O Grêmio derrotou o Oeste por 1 a 0, nesta quarta (22) na Arena Barueri, e garantiu vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário na decisão será o seu arquirrival Internacional, que superou o Corinthians na última terça.

Esta será a primeira vez na história que Grêmio e Internacional se enfrentam em uma decisão de Copinha. O tricolor busca seu primeiro título, mas já foi vice-campeão em 1991, quando perdeu para a Portuguesa.

Já o colorado busca o pentacampeonato, após as conquistas de 1974, 1978, 1980 e 1998. O Inter já foi derrotado em uma final pelo Nacional em 1972.

O jogo

Grêmio e Oeste fizeram uma final muito parelha, com oportunidades para as duas equipes. Mas o tricolor foi mais eficiente quando apareceu a oportunidade. E ela veio aos 34 minutos do segundo tempo, quando Elias aproveita falha de Welliton na defesa para roubar a bola e chutar na saída do goleiro adversário.

A partir daí o Grêmio administrou a vantagem até o final do tempo regulamentar.

Final da Copinha

A decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Grêmio e Internacional, acontece no próximo sábado (25), a partir das 10h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu.

Edição: Fábio Lisboa