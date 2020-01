Inter é o primeiro semifinalista após vencer Cruzeiro-RS nos pênaltis

O Internacional garantiu na tarde de hoje (23) a primeira vaga de semifinalista da 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil. A equipe gaúcha venceu o Cruzeiro-RS, time da casa, na cobrança de pênaltis, pelo placar de 4 a 3, em jogo disputado no estádio Alceu Carvalho. O adversário do Colorado sairá logo mais, do último duelo das quartas de final, entre Palmeiras e Figueirense, às 21h, partida que terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.

O time gaúcho, maior vencedor do torneio com 14 títulos, volta a campo amanhã (24), às 19h, para brigar por uma vaga na grande final, que acontece domingo (26).

A base do Internacional vive mesmo um momento especial: neste sábado (25), o Inter disputa com o Grêmio o título da Taça São Paulo de Futebol Júnior.

Jogo

Com pouco mais de três minutos de jogo, Lucas Christofari quase abriu o placar para o time da casa, após uma bela cobrança de falta, mas a bola bateu travessão e saiu. Foi uma prévia de várias outras chances do Cruzeiro-RS no primeiro tempo. O travessão também salvou o Inter aos 18 minutos, quando Jonathan Piolho soltou uma bomba de fora da área. A marcação adiantada do time da casa neutralizou o Inter por completo. Aos 27 minutos, Gabriel marcou de cabeça, mas o juiz anotou falta e anulou o gol. Já nos minutos finais Piolho arriscou de fora da área, uma bola perigosa que por muito pouco não entrou.

Após o intervalo, o Inter saiu na frente aos 11 minutos, após bela jogada do volante Luis Rodrigo, que chutou em cima do goleiro e, no rebote, Tavares mandou para o fundo da rede. O juiz chegou a marcar o gol, mas depois de alertado pelo assistente, marcou falta do Luís Rodrigo no goleiro Alexandre dentro da área, e anulou o gol. Placar zerado mais uma vez. Depois disso, o jogo pegou fogo, com várias oportunidades de lado a lado, mas nenhuma delas resultou em gol.

A definição do semifinalista foi para as penalidades. E não faltou emoção. O Cruzeiro-RS desperdiçou as duas primeiras cobranças, com Lucas Christofari e Cleberson. Já o Inter marcou três vezes consecutivas com gols de Luís Rodrigo, Thauan Lara e Davi de Souza. O Cruzeiro-RS diminuiu com Bruno e Dudu. Quando o placar estava em 3 a 2 a favor do Inter, brilhou a estrela do goleiro Alexandre, do Cruzeiro-RS, que pegou o pênalti batido por Vinicius Tobias, enchendo de esperanças a torcida local. Em seguida, Piolho converteu mais um para o Cruzeiro-RS, igualando o placar em 3 a 3. Mas, na última cobrança, Thomas Bueno fez 4 a 3 para o Inter, sacramentando a classificação do Colorado para as semifinais da Copa Santiago.

Jogos da Copa Santiago

Você pode rever as partidas da Copa Santiago aqui.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues