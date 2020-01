Internacional goleia Albion na Copa Santiago

Já classificado para a próxima fase da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Internacional goleou o Albion (Uruguai) por 5 a 1 nesta segunda (20) em jogo válido pela 5ª rodada do grupo A da competição.

O colorado abriu o placar aos 14 minutos, quando Tomas Bueno lançou Vinicius Mello na ponta direita. O camisa 23 se livrou do marcador e bateu colocado, por cobertura, para marcar um golaço.

O segundo gol do Inter veio apenas no início do segundo tempo. Vinicius Mello recebe na entrada da área, se livra de dois marcadores e chuta na saída do goleiro adversário.

Mas aos 19 minutos a defesa da equipe gaúcha falha e permite que Alejo Gastán desconte.

Porém a noite era do Internacional, e o terceiro saiu aos 29 minutos, quando o Albion estava melhor. Alisson recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e bateu com categoria.

Mas o melhor ficou para o final, quando aos 31 minutos Tavares chutou de muito longe para encobrir o goleiro do time uruguaio. Um belo gol.

O último gol do Inter saiu aos 36 minutos, em cobrança de pênalti de Davi.

Vitória paraguaia

No primeiro jogo do dia o 3 de Febrero (Paraguai) derrotou o São José por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase da competição. O gol da vitória foi marcado por Silvero.

Transmissão da TV Brasil

Ainda nesta segunda a TV Brasil transmite o confronto entre Figueirense e Grêmio a partir das 21h (horário de Brasília).

