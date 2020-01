Já classificado, Juventude empata em 2 a 2 com Alianza Lima, do Peru

O Juventude fechou invicto a fase de grupos da Copa Santiago de Futebol Juvenil ao empatar em 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, já sem chances de classificação.A partida foi disputada na manhã de hoje (21), no estádio municipal Nery Cardoso, na cidade de Santiago (RS). Líder do grupo B, o Juventude, de Caxias do Sul (RS), alcançou 11 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, caso o Verdão derrote o Santos esta noite. O jogo será às 19h, no estádio Alceu Carvalho. Na sequência, às 21h, o Cruzeiro-RS, time da casa, encara o lanterna da chave, o Nacional, do Uruguai, na última partida da fase de grupos, que terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.

A colocação na tabela define o adversário nas quartas de final, que ocorrerão na quinta-feira (23). Quem terminar em primeiro lugar no grupo B, vai enfrentar o Figueirense, quarto colocado na chave A. Já o vice-líder do grupo B vai duelar com o 3 de Febrero, do Paraguai, que terminou em terceiro na chave A. Ainda embolado, o grupo B tem Cruzeiro e Santos já classificados, mas ainda na briga por posições. Quem terminar em terceiro e quarto lugares enfrentará, respectivamente, Internacional (2º do grupo A), e Grêmio (1º).

Jogo

O Juventude saiu na frente aos 13 minutos com gol de pênalti do lateral direito Nicolas Arno Luft. Os peruanos empataram em seguida com gol do atacante Pineau, e do meia-atacante La Torre garantiu a virada para o Alianza Lima ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, o Juventude insistiu até que o lateral esquerdo Luís Fernando Soares Reis arrancou o empate para o time de Caxias do Sul.

