O brasileiro João Gomes Júnior conquistou neste domingo (19) a medalha de ouro da prova dos 50 metros estilo peito da etapa chinesa da Champions Series.

Para garantir a conquista, João Gomes completou a prova em 27s08.

Já a prata ficou com o russo Ilya Shymanovich, com o tempo de 27s22, enquanto o holandês Arno Kamminga terminou em terceiro com o tempo de 27s48.

Edição: Fábio Lisboa