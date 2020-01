Juventude e Palmeiras empatam na Copa Santiago

Em jogo válido pela quarta rodada do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Juventude empatou sem gols com Palmeiras neste domingo (19).

Com este resultado, alcançado na competição realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, o Juventude mantém a liderança da chave, com 10 pontos conquistados, dois a mais do que o verdão.

Jogos de sábado

No último sábado aconteceu uma das partidas mais aguardadas da competição, Grêmio e Internacional. O tricolor abriu o placar logo aos 4 minutos de partida, com gol de falta de Gustavo Marins. Mas aos 25 minutos da etapa final Thomas Bueno conseguiu empatar para o colorado. 1 a 1 resultado final.

Também no sábado o Figueirense derrotou o 3 de Febrero (Paraguai) por 2 a 1, e o São José goleou o Albion (Uruguai) por 5 a 0.

Mais tarde

Ainda neste domingo serão realizados mais dois jogos pela competição. A partir das 19h entram em campo Nacional (Uruguai) e Alianza Lima (Peru). Já a partir das 21h, com transmissão da TV Brasil, o Cruzeiro de Santiago enfrenta o Santos.

