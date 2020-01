Juventude vence Cruzeiro-RS e segue invicto na Copa Santiago

O Juventude se isolou na liderança do grupo B ao vencer na manhã de hoje (17) o Cruzeiro-RS, time da casa, por 1 a 0, na Copa Santiago de Futebol Juvenil. O único gol da partida foi contra, marcado pelo zagueiro Jeder, aos 23 minutos do segundo tempo. A partida, válida pela terceira rodada do torneio, foi disputada no estádio municipal Nery Cardoso, na cidade de Santiago (RS).

Com o terceiro triunfo consecutivo, o líder Juventude chegou a nove pontos, cinco a mais que o Cruzeiro-RS, segundo colocado no grupo B. Nesta noite, mais dois jogos fecham a rodada no estádio Alceu Carvalho: às 19h o Santos encara o Nacional, do Uruguai, que ainda não pontuou; e às 21h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras entra em campo contra o Alianza Lima, do Peru, ainda sem ponto algum no torneio.

Edição: Guilherme Neto