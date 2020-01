Luan brilha e Corinthians estreia com vitória na Florida Cup

Finalmente a espera acabou. Na noite desta quarta (15) o torcedor do Corinthians viu a estreia do meia-atacante Luan pela equipe paulista. E a impressão foi a melhor possível, com muita movimentação e marcando dois gols na vitória de 2 a 1 sobre o New York FC (EUA), jogo válido pela primeira rodada da Florida Cup.

O técnico Tiago Nunes, outro estreante da noite, armou a equipe paulista de forma a priorizar a manutenção da posse de bola, a pressão na marcação e a intensidade nas jogadas. Além disso, o treinador deu total liberdade em campo para o principal reforço do Corinthians para a temporada, o meia-atacante Luan.

Brilho de Luan

E com a bola em jogo o camisa 7 não decepcionou. Ele abriu o placar aos 10 minutos de partida em bela cobrança de falta da entrada da área.

E ele voltou a brilhar aos 29 minutos, quando recebeu na intermediária, se livrou do marcador com um drible e chutou colocado, de direita de fora da área, para ampliar o placar.

No intervalo o técnico Tiago Nunes decidiu mudar os 11 jogadores de sua equipe, o que fez com que o time diminuísse o ritmo.

E o ritmo diminuiu tanto que permitiu à equipe norte-americana marcar o seu gol de honra aos 29 do segundo tempo, quando Kapanadze cruza para Lansade finalizar.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo pela Florida Cup no próximo sábado (18), quando enfrenta o Atlético Nacional (Colômbia) a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Edição: Fábio Lisboa