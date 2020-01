Michael chega ao Flamengo e promete futebol raiz

Chegou o jogador raiz do Flamengo. A revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado finalmente falou nesta terça (21) oficialmente como atleta do rubro-negro.

Michael vai vestir camisa 19 e deu o recado para quem ainda não o conhece: “Jogador raiz, na minha opinião, é aquele que não tem medo de driblar, não tem medo de errar, sempre tenta dar o seu melhor, brinca, é alegre. Muita gente fala do futebol de antigamente, que era alegre, que era feliz e as pessoas brincavam no campo. Então acho que sou sim. Claro que eu tenho que ter minha responsabilidade, sei que ela é muito grande, mas não deixo de fazer aquilo que acho que pode dar certo porque não erro querendo errar. Sempre tento acertar, mas às vezes vou errar. Pretendo acertar aqui mais que errar, ser feliz e trazer muitas felicidades para o clube”.

Michael chegou ao atual campeão da Libertadores após uma ótima temporada pelo Goiás. Quem vê o atacante sorrir ao ser anunciado pelo Fla talvez não saiba que, em um passado recente, Michael se envolveu com tráfico de drogas. Hoje ele reconhece seus erros e projeta um futuro melhor.

“Não é segredo para ninguém, todos temos dificuldades e erros. Não apenas eu, todos tem seu passado onde você sofreu, onde vocês erraram e hoje acertaram. Acredito que todos aqui, antes de chegarem até aqui, tiveram um crescimento, assim como eu tive um crescimento. Fui feliz pelo interesse do Flamengo, hoje posso estar aqui vestindo essa camisa com mais de 42 milhões de torcedores. Fico feliz, agradeço todos os dias por cada oportunidade e agora tenho que fazer isso dentro de campo porque as palavras voam, mas as atitudes ficam”, afirmou o atacante.

Michael não passou por categorias de base. Isso parece não atrapalhar seu bom rendimento dentro de campo. Pelo contrário, como ele mesmo diz: “Não sou perfeito, tenho alguns erros e pretendo aprimorar. Creio que com o mister vou poder aprender muito. Assim como o Bruno Henrique, também não fiz categoria de base, mas acho que também é uma virtude. Então acho que vamos aprender muito aqui no decorrer do ano. Espero que possa dar o meu melhor, e que o meu melhor seja suficiente para que todos saiam felizes”

O novo atacante rubro-negro não deve ser titular da equipe, pelo menos inicialmente. Poderia ter escolhido outras propostas, como a do Corinthians, e ser o principal jogador, mas preferiu o Flamengo. Um dos motivos é a disputa por títulos em 2020. Em fevereiro já serão dois, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americano. Michael está preparado?

“O atleta quando chega no Flamengo, a responsabilidade dele já é grande. Então antes dele vir, ele tem que se preparar. Espero me preparar ao máximo para as competições. Espero ajudar, contribuir e a nossa equipe é forte e espero sair feliz e comemorando também”, afirma.

O Flamengo vai pagar cerca de R$ 34,5 milhões ao Goiás por 80% dos direitos econômicos de Michael. O atacante revelou que espera mostrar dentro de campo que o investimento rubro-negro valeu a pena.

Edição: Fábio Lisboa