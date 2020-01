Vasco enfrenta Cabofriense com salários em atraso

Com apenas quatro pontos em três rodadas, o Vasco entra campo em São Januário, na quinta-feira (30), pressionado contra a Cabofriense. O time está na quarta colocação do Grupo B do Campeonato Carioca, atrás de Fluminense e Madureira com nove pontos, e do Volta Redonda com seis.

A equipe de Abel Braga é criticada pela falta de criatividade e ofensividade. O ataque cruzmaltino só marcou um gol até agora, com Germán Cano. Contratado para esta temporada, o atacante argentino também falou sobre um velho problema na Colina, salários atrasados.

“Pagamento do salário é muito importante para cada jogador dar o melhor dentro de campo. E esperamos fazer o melhor para ganhar a próxima partida”, cobrou Cano.

Fora de campo, a diretoria vascaína corre atrás de recursos para quitar os salários. Já o técnico Abel Braga vem participando de encontros sociais com o elenco para melhorar o astral do grupo.

