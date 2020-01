Vasco faz jogo decisivo contra a Cabofriense no Campeonato Carioca

Para manter as esperanças de chegar às semifinais da Taça Guanabara, o Vasco precisavencer a Cabofriense hoje (30) à noite(30). O jogo é às 21h30, dentro de São Januário, e o time de Abel Braga deve ser ofensivo, como explica o volante Raul. “ A Cabofriense vem de três derrotas. Temos que ir para cima, buscar os gols e a vitória”.

O cearense de 23 anos, que chegou à Colina na última temporada, também falou sobre a expectativa do elenco quanto à permanência do colombiano Fredy Guarín. “É experiente e tem muita qualidade. Esperamos que ele renove e nos ajude. Sabemos que a vontade dele é estar aqui conosco. Depende dele e de quem cuida da carreira dele. Espero que em breve ele possa estar aqui conosco”.

Com quatro pontos, o Vasco ocupa quarta posição no Grupo B, atrás de Fluminense,Volta Redonda e Madureira. Apenas dois clubes se classificam para a próxima fase do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite Vasco e Cabofriense, a partir das 21h10, em 1130 kHz AM ou no site Rádios.ebc

