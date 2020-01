Yuri espera Fluminense de 2020 parecido com o do ano passado

Domingo o Fluminense entra em campo pela primeira vez no ano de 2020. Será contra a Cabofriense, às 19h (horário de Brasília), em Bacaxá, pela primeira rodada da Taça Guanabara. E o que esperar do tricolor nesta primeira partida?

Segundo o volante Yuri, a expectativa é positiva: “Com certeza vamos chegar bem. Fisicamente, não será o ideal, pelo pouco tempo de trabalho. Mas acho que, no decorrer da competição, dos dias, dos treinamentos, vai melhorando”.

Yuri renovou contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Na negociação o tricolor obteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Com 25 anos, o volante chegou ao Flu em 2019 por empréstimo junto ao Santos e se adaptou bem ao estilo do clube. Volante técnico, tem facilidade para sair jogando com a bola nos pés.

E com a chegada do treinador Odair Hellmann, o estilo do time vai muda muito? “Acho que o estilo não vai mudar muito, vamos continuar querendo o controle da bola, o controle do jogo. Claro que o Odair vai começar a colocar as coisinhas dele, mas acho que não vai mudar muito não”, diz Yuri.

Mudanças no elenco

O elenco tricolor perdeu peças importantes para 2020. Caio Henrique, Allan, Yony González e João Pedro deixaram a equipe. Por outro lado, o Fluminense já confirmou as contratações de Felippe Cardoso, Caio Paulista, Hudson e hoje anunciou um novo atacante, o peruano Fernando Pacheco. O jogador assinou contrato até o fim de 2023. Pacheco tem 20 anos, fez o trabalho de base e se profissionalizou no Sporting Cristal, do Peru. O atacante está servindo a seleção peruana pré-olímpica e veio ao Rio nesta semana para fazer exames médicos e fechar o acordo.

