Adeus à Copa do Brasil derruba Dudamel no Atlético-MG

A derrota por 7 a 6 nos pênaltis para o Afogados, após empate por 2 a 2 no tempo normal, custou o emprego do técnico venezuelano Rafael Dudamel no Atlético-MG. A demissão do técnico, da comissão técnica e de dois integrantes do Departamento de Futebol foram anunciadas nesta quinta-feira (27), horas após a eliminação do clube na segunda fase da Copa do Brasil.

No Estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira (PE), o Galo precisou correr duas vezes atrás do empate. Candinho abriu o marcador para o Afogados. Gabriel deixou tudo igual. Philip recolocou a equipe pernambucana à frente, mas Ricardo Oliveira voltou a empatar, levando a decisão aos pênaltis.

Os mineiros abriram 2 a 0, beneficiados pelos erros de Diego Ceará e Douglas Bomba, mas as cobranças desperdiçadas por Allan e Nathan recolocaram o time da casa na disputa - que não voltaria a errar. A igualdade seguiu até a 17ª batida, quando Gabriel, do Atlético, mandou para fora. Coube a Heverton fazer o gol da classificação histórica do Afogados.

"Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de futebol), Rafael Dudamel e sua comissão técnica não fazem mais parte do clube. Para o jogo deste domingo (1), em Varginha (MG), contra o Boa Esporte, o time será comandado por James Freitas e Lucas Gonçalves, ambos da comissão técnica fixa. O grupo se reapresenta nesta sexta-feira (28) à tarde e já fica concentrado", comunicou o Galo, em suas redes sociais, já projetando o próximo compromisso pelo Campeonato Mineiro.

Contrato

A passagem de Dudamel, que tinha contrato até o fim do ano que vem, durou apenas 10 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas (53,3% de aproveitamento). Apesar de curto, o trabalho do venezuelano acabou marcada por duas eliminações seguidas, para Unión Santa Fé, da Argentina (Copa Sul-Americana) e, agora, Afogados (Copa do Brasil). No Estadual, o Galo é só o quarto colocado, atrás de Tombense, América-MG e Caldense.

Decepção de um lado, glória de outro. A folha de pagamento do Afogados é de aproximadamente R$ 100 mil, 90 vezes menor que a do Atlético-MG. Além disso, só a premiação pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil - R$ 1,5 milhão - paga o equivalente a 15 meses de salário no time pernambucano.

O montante que vem sido obtido via competição nacional tem destino: reforços para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro e a construção de um centro de treinamento. Antes de superar o Galo, o clube já havia garantido quase R$ 1,2 milhão: R$ 540 mil pela participação e R$ 650 mil pela vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-AC, na etapa anterior do torneio.

Nos demais jogos de quarta-feira (26) pela Copa do Brasil, América-RN e Juventude também se classificaram nos pênaltis, superando, respectivamente, River-PI e XV de Piracicaba, ambos fora de casa. Em Araraquara (SP), a Ferroviária goleou o Águia Negra por 6 a 2. Já o Paraná, em Curitiba, virou sobre o Bahia de Feira: 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0 até os acréscimos do segundo tempo.

Nesta quinta-feira (27), dois jogos dão sequência à competição. O São José-RS recebe a Chapecoense, às 19h15 (hora de Brasília) no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, e o Vila Nova visita a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) - quem avançar, enfrenta o Afogados na terceira fase.