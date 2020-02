Botafogo vence Náutico nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Em jogo disputado no estádio dos Aflitos (Recife), o Botafogo derrotou, na noite desta quarta (19), o Náutico por 4 a 3 na disputa de pênaltis e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. A classificação veio após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O herói da noite foi o goleiro paraguaio Gatito Fernández, que fez duas defesas nas cobranças de pênaltis. A partida também marcou a estreia do técnico Paulo Autuori no comando do Botafogo.

Jogando em casa e empurrado por sua apaixonada torcida, o Náutico começou melhor, criando boas oportunidades de gol.

Assim, ainda no primeiro tempo a equipe pernambucana consegue abrir o marcador. Aos 42 minutos o paraguaio Paiva recebe na ponta esquerda e avança. Ele vai até a linha de fundo e cruza rasteiro para Jean Carlos, que chega batendo de primeira para vencer o goleiro Gatito Fernández.

No segundo tempo a partida muda de cara, especialmente após a entrada do meia Luiz Fernando no lugar do lateral Guilherme Santos. E é dos pés do camisa 17 que sai o gol do empate do time carioca.

Aos 23 minutos Luiz Fernando faz bonita jogada pela direita e cruza na medida para Bruno Nazário fazer de cabeça.

O tempo passou e nenhuma das equipes conseguiu tirar a igualdade, com isso, a disputa foi a para a cobrança de pênaltis.

Gatito brilha nas cobranças de pênaltis

E nos pênaltis o goleiro paraguaio Gatito Fernández foi decisivo ao pegar duas cobranças, as de Ronaldo Alves e de Paiva. Com isso o Botafogo venceu por 4 a 3 e garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Outros jogos da Copa do Brasil

Também nesta quarta pela segunda fase da competição, o CRB avançou após derrotar o Paysandu, por 5 a 3, na disputa de pênaltis. No tempo regulamentar a partida terminou em 1 a 1.

Ainda pela segunda fase, Oeste e Ceará empataram em 1 a 1 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o time cearense venceu por 4 a 2 e avançou.

Já pela primeira fase da Copa do Brasil, o Lagarto (Sergipe) derrotou o Volta Redonda (Rio de Janeiro) por 1 a 0, gol de Sapé.

Quem também venceu e avançou para a segunda fase foi a Chapecoense (Santa Catarina), que superou o Boavista (Rio de Janeiro). O triunfo foi por 2 a 0, gols de Aylon e Foguinho.