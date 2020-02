Brasil derrota Argentina e garante vaga em Tóquio

A seleção brasileira de futebol masculino garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio após derrotar a Argentina por 3 a 0, na madrugada desta segunda (10), em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico realizado na Colômbia.

O grande destaque do triunfo foi o atacante Matheus Cunha, com dois gols marcados na partida.

O jogo

Após o Uruguai derrotar a Colômbia por 3 a 1 no primeiro jogo do dia, a seleção brasileira entrou em campo sabendo que precisaria de uma vitória para conseguir sua passagem para os Jogos de Tóquio.

Sabedor disso, o técnico André Jardine fez uma mudança no sistema ofensivo da equipe, colocou Reinier no lugar de Antony. Esta novidade foi determinante para a vitória, pois o Brasil passou a concentrar suas ações ofensivas na região central do ataque.

E foi justamente nesta região do campo que o placar foi aberto aos 12 minutos de partida. O camisa 10 Pedrinho deu um lançamento por cobertura para Paulinho, que tocou na saída do goleiro Cambeses.

Com o gol o Brasil passou a trabalhar melhor a bola, esperando a hora certa de matar a partida. E esta oportunidade surgiu aos 29 minutos, quando Matheus Henrique fez lançamento longo para o ataque, o zagueiro argentino Pérez erra o corte e a bola sobra para Matheus Cunha, que dribla o goleiro Cambeses com um chapéu e finaliza fraco. Pérez se recupera e corta parcialmente, mas o camisa 9 do Brasil consegue chutar para fazer 2 a 0.

O segundo gol de Matheus Cunha saiu apenas no segundo tempo, quando o atacante chuta cruzado aos 9 minutos após receber passe de Paulinho. Com este gol o camisa 9 do Brasil se tornou o artilheiro do Pré-Olímpico, marcando 5 vezes.

Com a vantagem de 3 a 0 o Brasil passou a administrar a vantagem até o apito final para garantir a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.