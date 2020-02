Brasil se classifica para Copa do Mundo de futsal

O Brasil goleou o Equador por 11 a 0 nesta quarta (5) pela quarta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo de futsal, realizado em Carlos Barbosa (RS). Com este resultado, a seleção brasileira garantiu vaga no Mundial, realizado na Lituânia entre 12 de setembro e 4 de outubro.

Após a goleada, o Brasil garantiu vaga nas semifinais da competição, além de permanecer na liderança do grupo A. E a classificação para a Copa do Mundo da equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier foi garantida justamente por conta da presença na fase final das eliminatórias, isso quando ainda falta uma partida da fase de grupos.

O grande destaque na goleada sobre o Equador foi o camisa oito Leonardo, que marcou três vezes.

Na próxima quinta (6) a seleção brasileira enfrenta a equipe peruana, ainda pela fase de grupos, a partir das 20h (horário de Brasília).

Edição: Fábio Lisboa