Cinco times têm 100% de aproveitamento no Brasileiro Feminino

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino terminou com cinco times na ponta, empatados com 100% de aproveitamento. A liderança pelo saldo de gols é do Santos, que, na última partida de quinta-feira (13), superou o Iranduba, em Manaus, por 3 a 0. Jaque (contra), Ketlen e Cristiane balançaram as redes para as Sereias da Vila. O Peixe chegou a seis pontos, com sete gols de saldo. As manauaras, que tinham estreado com goleada sobre a Ponte Preta, sofreram a primeira derrota.

Atual campeã, a Ferroviária também foi a 6 pontos na rodada, mas com saldo de cinco gols. As Guerreiras Grenás visitaram o Minas Icesp no Gama (DF) e venceram por 2 a 1. Patrícia Sochor e Sâmia marcaram para as paulistas, enquanto Luíza descontou para o time de Brasília, que ainda não venceu.

Recém-promovidos à Série A-1 do Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro aparecem na sequência: 6 pontos e quatro gols de saldo. As gaúchas, que atropelaram o Audax em Osasco (SP) por 3 a 0 (Marta,duas vezes, e Eudimilla), vêm à frente das mineiras por um gol marcado a mais. A Raposa também se deu bem fora de casa, e com o mesmo placar: 3 a 0 sobre o São José (Mayara, Miriã e Mari, contra). A dupla paulista segue sem pontuar.

Vice-campeão brasileiro em 2019, o Corinthians completa a lista dos times com 100% de aproveitamento graças ao 2 a 1 sobre o Avaí/Kindermann, em São Paulo. Adriana, de pênalti, e Victória Albuquerque fizeram para o Timão, enquanto Pardal (contra) diminuiu para as catarinenses. Na estreia, o Avaí aplicou a maior goleada do torneio até aqui: 7 a 0 sobre o Vitória, em Caçador (SC).

Por fim, em Cotia (SP), São Paulo e Internacional ficaram no 2 a 2. Em 16 partidas já disputadas, esse foi o primeiro empate do campeonato. As tricolores, que tentavam se reabilitar da derrota para o Cruzeiro na estreia, abriram 2 a 0, com Dani Silva e Duda. Mas Byanca Brasil, em duas cobranças de pênalti, evitou o tropeço colorado — as gaúchas haviam superado o São José na primeira rodada.

O Brasileiro Feminino volta domingo (16), com seis jogos pela terceira rodada — que termina segunda-feira (17) com os duelos Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19h (de Brasília), e Corinthians x Audax, às 20h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, na capital paulista.

Confira os jogos de domingo (16):

14h - Flamengo x São Paulo

Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

15h - Vitória x Minas Icesp

Barradão, em Salvador

15h - Avaí/Kindermann x Grêmio

Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC)

15h - Palmeiras x Ferroviária

Nelo Bracalente, em Vinhedo (SP)

17h - Iranduba x São José

Ismael Benigno, em Manaus

20h - Ponte Preta x Internacional

Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)