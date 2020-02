Coluna – Feriadão de Carnaval no mundo dos Games

O clima de carnaval já tomou conta do Brasil. Mas para quem não curte a maior festa de rua do mundo, o feriadão pode ser a chance para relaxar e aproveitar para jogar alguns games, por que não?

Com exceção da Liga Brasileira de Free Fire, que retorna no próximo , os dias de carnaval vão ser de descanso para os principais campeonatos de esporte eletrônico no Brasil, incluindo aí o CBLoL e o Clutch.

Com o tempo livre, quem não quiser curtir o Carnaval pelas ruas pode entrar no clima sem sair de casa. Alguns games não só aproveitam a data para criar eventos especiais, como também já buscaram referências no festival. Veja a lista de sugestões.

Free Fire (Android/iOS)

O jogo de tiro para celulares da Garena está distribuindo bônus especiais durante o Carnaval. Entre os dias 16 e , a empresa está distribuindo skins e caixa de armas temáticas de carnaval, fragmentos de cubo mágico e tickets diamante.

Aika Online (PC)

O RPG massivo online da empresa coreana Hanbisoft está dando o triplo de pontos de experiência e honra, além do dobro de Moedas de Determinação. A promoção vale do dia até o dia ço. Além disso, já estão disponíveis missões especiais que darão itens únicos. O evento também conta com a presença de um chefe exclusivo invocado no mapa Leopold.

Just Dance 2020 (Wii/Switch/PS4/XONE)

O Brasil já é um dos maiores públicos do game de dança da Ubisoft, com mais de 20 milhões de aficionados, segundo a desenvolvedora. O país inclusive é bicampeão na Copa do Mundo do game, com os dois títulos de Diegho San. Não surpreende, portanto, que a série Just Dance tenha lembrado de incluir algumas músicas brasileiras em mais de uma edição. Depois de "Bang", da Anitta, e "Dançando", da Ivete Sangalo, a escolhida em Just Dance 2020 foi o funk "Só Depois do Carnaval", da cantora Lexa.

Street Fighter V (PS4/PC)

O famoso jogo de luta da Capcom conta com um cenário localizado no Brasil. O país sempre foi lembrado em praticamente todos os games da série, mas pela primeira vez é o Rio que aparece no jogo, com uma arena inspirada no bairro de Santa Tereza. Algumas passistas inclusive aparecem ao fundo da luta!

​Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Wii U/3DS)

O jogo oficial da Olimpíada do Rio de 2016 colocou as turmas dos dois amigos e rivais Mario e Sonic em uma série de disputas olímpicas. O game é recheado de referências ao carnaval, a começar pela abertura, que coloca os personagens desfilando em carros alegóricos. O mais legal é a animação de encerramento na versão para 3DS, onde podemos ver Mario e Sonic sambando em plena Sapucaí!

Samba de Amigo (Arcade/Dreamcast/Wii)

O jogo japonês com nome em português Samba de Amigo coloca você para balançar maracas no ritmo de várias músicas latinas, embora poucas sejam verdadeiros sambas. Uma delas em especial é muito associada ao game: Samba . O sucesso dos anos 90 da banda alemã com vocalistas brasileiras Bellini pode ser escutado no game Sonic & Sega All-Stars Racing ao correr na pista baseada em Samba de Amigo.

Assassin´s Creed II (PS3/X360/PC/PS4/XONE)

Como se sabe, o carnaval brasileiro é uma tradição herdada dos colonizadores europeus, ainda que o nosso país tenha conseguido criar um tempero só nosso. Se você quiser experimentar um pouco de como era o festival no século XV na cidade de Veneza, na Itália, deve jogar Assassin´s Creed II. Em uma das missões, você precisa roubar uma máscara e infiltrar um baile de carnaval com a missão de eliminar um alvo.

Jogos grátis

Para quem quer evitar o carnaval até no mundo dos games, a dica é aproveitar o tempo livre para experimentar jogos gratuitos diversos disponibilizados nas principais plataformas.

Os jogadores de PC podem baixar a partir de sem custo algum os games Assassin´s Creed Syndicate e Faeria na Epic Store. A promoção vai até o dia . Os assinantes da Xbox Live podem "comprar" gratuitamente os jogos TT Isle of Man (Xbox One), Call of Cthulhu (Xbox One) e Star Wars Battlefront (Xbox). Já os assinantes da PS Plus têm à disposição até o dia ço os jogos Bioshock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour.

Uma última sugestão é dar uma olhada na biblioteca dos serviços de assinaturas de games, modalidade que tem crescendo ano a ano, como o Xbox Game Pass, Apple Arcade, Uplay+ ou Origin Acess.