Com time renovado, Cruzeiro sofre mas segue na Copa do Brasil

Em "reconstrução", termo usado pelo próprio clube após o inédito rebaixamento para a Série B e em meio a uma crise financeira, o Cruzeiro ganhou um pequeno reforço financeiro ao garantir R$ 1,25 milhão com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Mas como dinheiro não costuma vir com facilidade, a Raposa sofreu, nesta quinta-feira (13), para segurar o empate de 2 a 2 com o São Raimundo (RR) em Boa Vista e ficar com a vaga pela vantagem do empate, já que está em posição melhor que o rival no ranking de clube da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time que foi a campo na capital de Roraima é um esboço dessa "reconstrução" cruzeirense, com seis titulares abaixo dos 21 anos em meio a experientes que permaneceram no clube após a queda de 2019, como Fábio, Edílson e Léo. A equipe desperdiçou chances e saiu atrás no placar: Veracruz marcou para o São Raimundo. Edu, apenas no segundo jogo como profissional do Cruzeiro, deixou tudo igual, e Alexandre Jesus, logo no início da etapa final, virou o marcador. Mas o São Raimundo empatou com Stanley e, faltando 13 minutos para o término do jogo, Edu, o mesmo do primeiro gol cruzeirense, foi expulso. A partida ficou tensa, a ponto de dois jogadores do time celeste (Edílson e Arthur) discutirem de forma áspera já nos acréscimos. Mas os mineiros seguraram os nervos e a pressão adversária para saírem com a classificação.

O técnico Adilson Batista não saiu muito satisfeito com o que presenciou em Boa Vista. "Muita ligação direta, um jogo muito faltoso, de bolas paradas. Claro, eu fico contente com a classificação, mas é um jogo para se esquecer. Não jogamos com o regulamento debaixo do braço. Eles estavam fazendo ligação e nós tendo dificuldades. Quando coloquei no segundo tempo o Judivan, melhoramos e tivemos chances de fazer o segundo, terceiro. Quando você coloca time ofensivo e não consegue, às vezes tem de ter humildade de entender o que o campo está proporcionando", disse em entrevista coletiva.

Na próxima etapa, o Cruzeiro terá pela frente outro time mineiro: o Boa Esporte, em Varginha (MG). Ao contrário da primeira fase, se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis.

Nos demais confrontos de quinta-feira (13), o Afogados (PE) venceu o Atlético (AC) por 3 a 0 e enfrentará o Atlético (MG) na segunda fase. Quem também se classificou jogando em casa foi a Ferroviária de Araraquara, que fez 2 a 0 no Avaí e agora terá pela frente o Águia Negra (MS). Já a Ponte Preta foi ao Rio Grande do Sul e superou o Novo Hamburgo por 2 a 1 — a Macaca medirá forças com o Vila Nova.