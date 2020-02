Confrontos entre perdedores na estreia marcam início da segunda rodada

A partir das três da tarde de hoje (12), o rubro-negro baiano tem a chance de deixar a lanterna do Brasileiro Feminino (posição que ocupa depois de ser goleado pelo Avaí/Kindermann por 7 a 0 na estreia). O duelo será no Barradão contra o Palmeiras, que também perdeu no primeiro jogo. Atuando em casa, em Vinhedo, o Verdão foi superado pelo Corinthians por 3 a 1.

Ainda tentando se reorganizar após a saída de várias jogadoras importantes e precisando de uma recuperação depois do 4 a 0 sofrido contra o Santos na estreia, o Flamengo vai em busca dos primeiros três pontos na competição. O adversário será a Ponte Preta, que teve um resultado ainda pior (perdeu por 5 a 0 para o Iranduba em Campinas). O jogo começa às 19h no Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro.



Jogos de quinta-feira (13)

19h - Audax x Grêmio

José Liberatti, em Osasco (SP)

19h - São José x Cruzeiro

Martins Pereira, em São José dos Campos (SP)

19h - Minas Icesp x Ferroviária

Bezerrão, no Gama (DF)

19h - São Paulo x Internacional

Centro de Formação de Atletas (CFA), em Cotia (SP)

20h30 - Corinthians x Avaí/Kindermann

Parque São Jorge, em São Paulo

21h - Iranduba x Santos

Ismael Benigno, em Manaus