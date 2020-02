Copa do Nordeste: Bahia derrota CSA

Na noite deste quarta (19), o Bahia foi até o estádio Rei Pelé, em Alagoas, e mostrou sua força ao derrotar o CSA por 2 a 0. Com este resultado o tricolor baiano assumiu a vice-liderança do grupo A da Copa do Nordeste. Já o time alagoano faz uma campanha muito fraca, permanecendo na lanterna da chave B com este resultado.

No primeiro tempo, CSA e Bahia fizeram uma partida morna, com poucas oportunidades de lado a lado. Além disso, as equipes abusavam dos erros de passes e do excesso de faltas.

A melhor oportunidade foi aparecer já aos 47 minutos. Após confusão na área do time alagoano, o zagueiro Juninho aproveitou bola que sobrou para abrir o marcador.

Na volta do intervalo, o CSA chegou a melhorar um pouco com a entrada do atacante Rodrigo Pimpão. A equipe passou a ter mais posse de bola, mas sem muita efetividade. Com isso, o panorama da partida não mudou muito.

Já o Bahia esperava uma oportunidade de partir em velocidade no contra-ataque. E foi em uma jogada desta que saiu o segundo gol. Após boa jogada de Clayson aos 19 minutos, Élber recebe a bola e tenta vencer o goleiro Thiago Rodrigues. Ele não consegue. Assim, o mesmo Élber recupera a bola e toca para o atacante Gilberto, que consegue superar a defesa adversária e marcar 2 a 0.

Próximos jogos na Copa do Nordeste

Agora, o Bahia se volta para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Nacional (Paraguai), na próxima quarta (26). Já o CSA joga, no próximo sábado (22), contra o Murici pelo Campeonato Alagoano.

As duas equipes voltam a atuar pela Copa do Nordeste apenas no dia 7 de março. Nesta oportunidade o Bahia recebe o Confiança na arena Fonte Nova, e o CSA vai até o Castelão para encarar o Fortaleza.