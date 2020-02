Copa do Nordeste: Náutico vence Sport em clássico pernambucano

O Náutico derrotou o Sport por 2 a 0 na noite do último sábado (15) em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste disputado no estádio dos Aflitos.

Com a vitória no clássico pernambucano, o Timbu assumiu a vice-liderança do grupo B. Já o Leão saiu do G4 do grupo A com o revés.

O Náutico garantiu o triunfo com gols de Ronaldo Alves, no primeiro tempo, e de Jean Carlos, na etapa final.

Também neste sábado, Ceará e Bahia empataram em 2 a 2, América-RN e CRB ficaram no 1 a 1, e o Confiança bateu o River-PI por 2 a 0.

Neste domingo acontecem outros três jogos: Vitória x Freipaulistano, CSA x Botafogo-PB e Imperatriz x Fortaleza.