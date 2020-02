Corinthians começa caminhada por segundo título na Copa Libertadores

O Corinthians está de volta à Copa Libertadores e faz o primeiro jogo hoje (5) à noite, contra o Guaraní, em Assunção, capital paraguaia. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Nueva Olla. A estreia do Timão pode ter gosto de revanche: o adversário paraguaio foi responsável pela eliminação da equipe brasileira na Libertadores de 2015, nas oitavas de final.

No ano passado, o time de Itaquera não disputou o principal torneio da América do Sul. Mas, a partir de hoje (5), tem a chance de brigar pelo segundo título na competição: o primeiro foi conquistado em 2012, diante do Boca Júniors, da Argentina. Meses depois, o time comando pelo técnico Tite – hoje treinador da seleção brasileira -, se sagrou bicampeão mundial de clubes, no Japão.

No jogo desta noite, o técnico do Corinthians Tiago Nunes não vai poder contar com o volante Ramiro e com o lateral-esquerdo Danilo Avelar, por conta de lesões. Outro desfalque será o meia-atacante Pedrinho, cedido à seleção sub-23 que disputa o Pré-Olímpico Sul-Americano, na Colômbia.

Já o clube paraguaio,comandado pelo técnico argentino Gustavo Costas, estreou na fase pré-Libertadores, com duas vitórias sobre o San José, da Bolívia, com direito a goleada (4 a 0), no último confronto, no Paraguai. O Guaraní segue invicto na temporada 2020: em cinco jogos – incluindo campeonato paraguaio e Libertadores – foram quatro vitórias e um empate.

