Fla tem Fluminense e Athletico-PR pela frente

Para variar o Flamengo vai contar com a força das arquibancadas no clássico contra o Fluminense pelas semifinais da Taça Guanabara. Nesta segunda (10), em poucas horas os rubro-negros compraram todos os ingressos do setor norte do Maracanã. Agora, só há lugar para os flamenguistas nas áreas de torcida mista.

No último sábado (8), na vitória de 2 a 0 sobre o Madureira, com mais de 64 mil pessoas no Maracanã, o rubro-negro cravou o maior público do futebol brasileiro este ano. O jogo marcou um ano da tragédia do Ninho do Urubu. Em entrevista ao programa no Mundo da Bola, da TV Brasil, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre a vontade do Flamengo em indenizar todas as famílias: “O Flamengo quer resolver isso, se você está falando resolver economicamente. Mas o Flamengo não pode aceitar qualquer pedido absurdo de valor que venha a ser feito. Mas concordo [seria um título], concordo que seria excelente se chegássemos a um acordo”.

Dentro de campo, Rodrigo Caio voltou a treinar com bola nesta última segunda. O zagueiro não deve jogar contra o Flu, mas pode reaparecer no time titular domingo (16) contra Athletico-PR pela final da Supercopa do Brasil.