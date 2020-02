Flamengo arranca empate na ida da Recopa Sul-Americana

Em uma partida muito disputada, o Flamengo mostrou toda a sua força e empatou em 2 a 2 com o Independiente Del Valle (Equador), no início da madrugada desta quinta (20), no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana.

O empate ganha ainda mais importância porque foi alcançado no Estádio Atahualpa, em Quito (Equador), que fica a 2.800 metros acima do nível do mar.

Flamengo modificado

Sem poder contar com o atacante Gabigol, que estava suspenso, o técnico português Jorge Jesus optou pela entrada do meia Diego no time titular.

Mesmo jogando na altitude, o time carioca faz valer a sua maior qualidade técnica no início, e tentava manter a posse de bola, enquanto a equipe equatoriana apostava nos lançamentos longos para aproveitar a velocidade de seus atacantes.

Em uma destas jogadas Jhon Sanchez recebe a bola e é derrubado pelo meia Gerson. O atacante Murillo vai para a cobrança e acerta o ângulo do gol defendido por Diego Alves para abrir o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com a vantagem no placar o Independiente diminui os espaços do ataque do Flamengo, que sofre muito para impor seu estilo de jogo.

A única chance clara do time brasileiro na etapa inicial sai dos pés de Bruno Henrique. O camisa 27 chega a balançar as redes adversárias aos 26 minutos, mas o árbitro anula a jogada após marcar impedimento com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Virada do Flamengo

Mas na etapa final a partida muda de figura. Para o segundo tempo, o técnico português Jorge Jesus tira o meia Diego e coloca o atacante Vitinho, que dá outra dinâmica ao Flamengo.

Com isso, a equipe brasileira começa a criar chances, em especial com o atacante Bruno Henrique. E é do camisa 27 que sai o gol de empate. Aos 20 minutos ele recebe do uruguaio Arrascaeta, avança em velocidade e bate na saída do goleiro Pinos.

Mas, no lance do gol, Bruno Henrique acaba se chocando com o goleiro adversário e pede substituição.

E o segundo gol da equipe carioca sai justamente do substituto do camisa 27. Pedro entra e, aos 40 minutos, marca após cruzamento de Everton Ribeiro.

E quando tudo parecia indicar que o Flamengo conseguiria uma vitória heroica, o Independiente Del Valle consegue empatar com o volante Pellerano aos 45 da etapa final.

Decisão no Maracanã

Agora o título da Recopa Sul-Americana será decidido no jogo de volta, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima quarta (26), a partir das 21h30 (horário de Brasília).