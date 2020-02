Flamengo e Athletico-PR decidem Supercopa do Brasil em 16 de fevereiro

Os detalhes da realização da Supercopa do Brasil foram anunciados oficialmente hoje (4), durante evento na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O torneio, criado no início de 1990, volta a acontecer este ano, mas desta vez, em jogo único. A decisão vai colocar frente a frente os atuais campeões do Brasileirão (Flamengo) e da Copa do Brasil (Athletico-PR), no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O encontro na CBF contou com a presença dos técnicos Jorge Jesus, do Flamengo, e Dorival Júnior, do Athletico-PR, além do meia campista rubro-negro Diego, e do volante Wellington, do Furacão. Foram apresentados detalhes do regulamento e da organização da decisão. O diretor de competições da CBF, Manoel Flores, disse que a realização do torneio era um desejo antigo entidade. A competição foi criada em 1990, tendo como inspiração torneios europeus que reúnem os dois campeões nacionais, no início da temporada seguinte. Houve apenas duas decisões de Supercopa: em 1990 o Grêmio se sagrou campeão ao vencer o Vasco; e em 1991 o Corinthians faturou o título ao ganhar do Flamengo.

Após o longo jejum, a Supercopa do Brasil volta repaginada. A decisão no Mané Garrincha terá a utilização do árbitro de vídeo (VAR), comandado em tempo real por uma cabine montada no Rio de Janeiro. E as novidades não param por aí. Haverá uma Fan Fest para atrair o público, com direito a show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Também foram anunciados hoje os valores das premiações: o vencedor do torneio vai embolsar R$ 5 milhões, enquanto o vice ganhará R$ 2 milhões.

Ao todo 21 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, segundo Manoel Flores. O estádio Mané Garricha tem capacidade para aproximadamente 72 mil pessoas.

