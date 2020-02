Gaúcho: Grêmio vence Internacional e está na final

Graças a um gol do atacante Diego Souza nos acréscimos da partida, o Grêmio derrotou o Internacional por 1 a 0 no último sábado (15), no estádio do Beira Rio, e se classificou para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Em um jogo muito parelho, o tricolor só conseguiu definir a classificação aos 46 minutos do segundo tempo, quando Everton levantou a bola na área, onde Diego Souza se antecipou à defesa e marcou de cabeça.

Agora o Grêmio aguarda o vencedor de Caxias e Ypiranga para saber quem será seu adversário na final do primeiro tempo do Gaúcho.

Empate em São Paulo

Onde também teve clássico foi no Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians se enfrentaram no estádio do Morumbi. Mas, em uma partida na qual os goleiros foram os protagonistas, o placar terminou em 0 a 0.

Quem venceu em São Paulo foi o Bragantino, que superou o Oeste por 3 a 0, graças a gols de Artur, Ytalo e Claudinho.

Vitória na Bahia

No Campeonato Baiano, o Vitória derrotou o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1, no estádio do Barradão, e empatou em número de pontos com o líder Bahia.

Os gols da vitória do Vitória saíram dos pés de Giovani Mário e Emílio (contra). Já Reninha descontou para o Atlético.

Triunfo no paranaense

Se na Supercopa do Brasil o Athletico foi superado pelo Flamengo, no Campeonato Paranaense o furacão, jogando com seu time sub-23, derrotou o Toledo por 3 a 0. O destaque foi Pedrinho, que fez todos os gols da partida.