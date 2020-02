Jogadores do Vasco optam por silêncio contra salários atrasados

Como protesto pelos salários atrasados, os jogadores do Vasco decidiram suspender as entrevistas coletivas dadas à imprensa. No lugar dos atletas, quem falou foi o diretor-executivo do clube, André Mazzuco, no CT do Almirante.

"Obviamente, nada contra a imprensa. eles estão no direito deles", disse o dirigente. "É uma ação decidida por eles. Respeitamos e conversamos. Agora cabe ao clube buscar soluções, como vem fazendo. Essa ação deles não significa menos ou mais trabalho", garantiu.

Mazzuco também confirmou a chegada, por empréstimo, do atacante argentino Martin Benitez nesta quinta-feira (27). “Ele se apresenta para iniciar os exames e os trâmites burocráticos no Rio ”, completou o diretor.

O Vasco joga contra o Resende pela Taça Rio neste no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Quem está fora desta partida e de outras, possivelmente por três meses, é Talles Magno. O jovem operou o pé esquerdo nesta , após se acidentar durante o Carnaval em uma piscina natural. “Foi uma fatalidade e a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível”, afirmou o dirigente

