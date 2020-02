Mais oito times estreiam na primeira fase da Copa do Brasil

A 34ª Copa do Brasil começou na noite de ontem (5) com 15 confrontos, e outros quatro duelos acontecem hoje (6), a partir das 16h30. Pelo menos 15 times já avançaram no torneio e pelo menos cinco confrontos já estão definidos na segunda fase: o River-PI vai encara o América-RN; o XV de Piracicaba joga com o Juventude; o Paraná mede forças com o Bahia da Feira; o Santa Cruz duela com o Goiás; e o Operário-PR enfrenta o América-MG.

Outros cinco times se classificaram na noite de ontem (5) - Botafogo, Boa Esporte, CRB, Santa Cruz e ABC - mas ainda terão de aguardar o término da primeira fase para conhecer os adversários. A primeira e segunda das oito fases do torneio são decididas em jogo único. Das 91 equipes participantes – vencedoras de campeonato e copas estaduais - apenas 40 avançam à segunda fase.

Confira abaixo os times que estreiam nesta quinta-feira (6):

16h30 – Novohorizontino x Figueirense (Estádio Jorge Ismael de Biasi)

19h15 – Brasiliense x Paysandu (Serra do Lago)

20h30 – Vitória (ES) x CSA (Salvador Costa)

21h30 – União Rondonópolis x Atlético-GO (Luthero Lopes)

Edição: Guilherme Neto