Quinze jogos abrem hoje a primeira fase da 34ª Copa do Brasil

Foi dada a largada da 32ª edição da Copa do Brasil que reúne 91 times de todas as regiões do país. Quatro jogos já abriram a primeira fase da competição na tarde desta quarta-feira (5), e outros 11 terão início logo mais à noite, a partir das 20h30. O vencedor leva R$ 54 milhões – R$ 2 milhões acima da premiação paga ano passado ao campeão Athletico-PR - mas o valor total, somando todas as fases, pode chegar a 72,8 milhões para o time que faturar o títiulo.

A primeira das oito fases do torneio é definida em jogo único. Leva vantagem do empate o time mais bem posicionado no ranking da CBF. No entanto, a equipe com pior colocação é mandatária do jogo. Somente 40 clubes avançam à fase seguinte.

A Copa do Brasil reúne os clubes vencedores dos campeonatos e copas estaduais. O maior número de equipes é da região Nordeste (26), e na sequência vem o Sudeste (23), o Sul (19), o Norte (12) e, por fim, a região Centro-Oeste (11). Os clubes que disputam a Copa Libertadores, entrarão na competição na fase de oitavas de final. É o caso de Flamengo, Santos, Palmeiras, Athletico-PR, Corinthians, São Pualo, Grêmio e Internacional.

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, seguindo de Grêmio (cinco) e Corinthinas (três). No ano passado o Athletico-PR faturou o título pela primeira vez na história do clube.

Confira abaixo os jogos de hoje (5):

15h30 – Corujipe 0 x 0 Juventude – em andamento

15h30 – Indepentende-PA 1 x 3 CRB – em andamento

15h30 – Barbalha 0 x 3 Operário-PR – em andamento

16h30 - Santo André 2 x 0 Criciúma – em andamento

20h30 – São Luiz x América-RN (Estádio 18 de Outubro)

20h30 – XV de Piracicaba x Londrina (Barão da Serra Negra)

20h30 – Bahia da Feira x Luverdense (Arena Cajueiro)

20h30 – Vilhenense x Boa Esporte (Portal da Amazônia)

20h30 – Santos-AP x América-MG (Zerão)

21h30 – River-PI x Bahia (Albertão)

21h30 – Caxias x Botafogo (Centenário)

21h30 – Palmas x Paraná (Nilton Santos-Tocantins)

21h30 – Operário VG x Santa Cruz (Arena Pantanal)

21h30 - Aquidauanense x ABC (Noroeste)

