Seleção feminina de basquete não se classifica para Tóquio

Vasco defende invencibilidade no Piauí

O próximo desafio do Vasco acontece em Teresina diante do Altos do Piauí. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil vai ser na próxima quarta (12) no estádio Albertão. A equipe carioca joga pelo empate para avançar na competição e ainda não vai contar com o volante colombiano Fredy Guarín.