Seleção feminina perde para Sérvia antes do Pré-Olímpico de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete deixa Belgrado (Sérvia) nesta terça-feira (4) rumo à Bourges (França), onde estreia quinta-feira (6) no Pré-Olímpico Mundial. A competição dará vagas em Tóquio 2020 para as três equipes primeiras colocadas. Ontem (3), no último amistoso antes do torneio na França, as brasileiras perderam para a seleção da Sérvia, bronze na Rio 2016, pelo placar de 73 a 58, em jogo fechado à imprensa e ao público.

Boa parte da equipe brasileira, comandada pelo técnico espanhol José Neto, chegou a Belgrado (Sérvia) na semana passada para finalizar a preparação com foco no Pré-Olímpico. A última jogadora a se juntar ao elenco foi a pivô Erika de Souza, de 37 anos, que chegou domingo (2) à Belgrado, após defender seu time - IDK Gipuzkoa – na Liga Espanhola, no sábado (1).

No Pré-Olímpico de Bourges, quatro países vão lutar por três vagas olímpicas. Na quinta-feira (6), a seleção faz a primeira partida contra contra Porto Rico, às 14h (horário de Brasília). Nos últimos dois confrontos o retrospecto é melhor para as brasileiras. Em agosto passado, a seleção bateu Porto Rico nas semifinais do Pan de Lima (64 a 58) e, em seguida, conquistou o ouro pan-americano ao derrotar na final as norte-americanas (79 a 73). Em setembro, a equipe de Porto Rico foi massacrada pelo Brasil na Copa América: 95 a 66.

Já nos jogos seguintes, o Brasil terá parada dura: o segundo confronto será contra a França, quinta colocada no último Mundial, em 2018. No último duelo do torneio, as brasileiras vão encarar as australianas, atuais vice-campeãs mundiais.

Confira abaixo as datas e horários dos jogos da seleção:

06 /02 – 14h - Brasil x Porto Rico

08/02 – 16h30 – Brasil x França

09/02 – 10h - Brasil x Austrália

