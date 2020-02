Sereias retomam ponta do Brasileiro com público maior que masculino

O Santos recuperou a ponta da Série A-1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP). Segundo o Peixe, cerca de 7,7 mil torcedores acompanharam a partida desta segunda-feira (17), válida pela terceira rodada da competição. O público supera a média registrada pelo time masculino santista no Campeonato Paulista (7,1 mil) após três partidas como mandante.

O jogo diante das cruzeirenses teve entrada gratuita, ao contrário dos compromissos da equipe masculina. Mas, para o técnico santista, Guilherme Giudice, a evolução do futebol feminino no país e a identificação da torcida alvinegra com o elenco foram os atrativos que levaram o público ao estádio.

"As comissões técnicas se preparando melhor, entendendo melhor o jogo. Temos um campeonato equilibrado, com equipes organizadas. Isso atrai o torcedor, deixa a partida mais estratégica. Aqui em Santos, as Sereias já são muito conhecidas. Sabíamos que teríamos um grande público se jogássemos aqui (na Vila). Espero que, após esse jogo, possamos atrair ainda mais público", destacou o treinador, em entrevista coletiva.

A partida foi decidida com gols de Jajá (contra) e Brena. Com a derrota, as mineiras estacionaram nos seis pontos e perderam a invencibilidade no Brasileiro. Já as santistas foram aos mesmos nove pontos de Ferroviária e Corinthians, mas ficando à frente pelo saldo de gols: nove, contra oito das Guerreiras Grenás e seis do Timão.

As atuais campeãs da Libertadores Feminina, aliás, também venceram na segunda (17): 3 a 0 sobre o Audax no Parque São Jorge, em São Paulo. Giovanna Crivelari, Victória Albuquerque e Maiara balançaram as redes e estenderam para 48 jogos a atual invencibilidade do Alvinegro. O tropeço manteve a equipe de Osasco na 14ª e antepenúltima posição, na zona de rebaixamento, ainda sem pontos ganhos. A equipe só fica a frente de Ponte Preta e Vitória pelo saldo de gols.