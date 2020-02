Sul-Americana: Fluminense empata e acaba eliminado

Em jogo de baixo nível técnico disputado nesta terça (18) no estádio Municipal Nicolás Chahuán, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Unión La Calera (Chile) e acabou dando adeus à Copa Sul-Americana.

A desclassificação aconteceu porque no jogo de ida, realizado no Maracanã, as equipes empataram em 1 a 1. Como a competição adota o critério do gol fora de casa, o zero a zero garantiu os chilenos.

Agora o Fluminense terá que concentrar as atenções na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca.