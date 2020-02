Técnico do Fluminense exalta qualidades na vitória sobre o Moto Club

Quem vê o placar de 4 a 2 para o Fluminense contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, pode achar que o jogo de ontem (26) foi tranquilo. A verdade é que o tricolor carioca sofreu bastante em São Luís (MA). Aos 11 minutos do primeiro tempo, os donos da casa já venciam por 2 a 0 e o Flu parecia perdido em campo.

Coube a Nenê tomar conta da partida. Com 38 anos, ele praticamente resolveu a classificação do Fluminense. Aos 15 minutos da primeira etapa, sofreu pênalti: 2x1. Aos três minutos do segundo tempo, empatou o jogo em uma cobrança de falta: 2x2. Aos 27, bateu outra falta e colocou a bola na cabeça de Nino. Marcos Paulo, em jogada individual, fechou o placar: 3x2.

O técnico Odair Hellmann, do Flu, elogiou o craque da partida. “O Nenê é um atleta. A biotipia dele ajuda, faz com que fique mais longevo na carreira. Mas não é só a biotipia, tem o comportamento como atleta. Juntando as situações, isso facilita para que ele tenha longevidade com qualidade, com movimentação, com intensidade”. O treinador tricolor também aprovou o jogo coletivo da equipe mesmo após sofrer dois gols no início.

Linha de marcação

“Depois que a gente tomou o segundo gol, eu acho que a equipe se estabilizou e teve méritos para não entrar em um jogo de desespero, para não querer fazer o gol a qualquer custo. Eles baixaram a linha de marcação com 1 a 0. Com 2 a 0, baixaram toda a linha de marcação em um campo onde acelerar o jogo o tempo inteiro não dava. Você precisa trocar passe, circular. A partir desse momento, a gente começou a fazer isso e construir a vitória por 4 a 2. Temos que exaltar a construção da vitória, a tranquilidade, a organização e a qualidade para saber o momento de atacar, infiltrar no espaço e o momento de trabalhar a bola. Por isso, o uso do Ganso ainda no primeiro tempo para trabalhar a bola, para conseguir as infiltrações e aí a gente teve calma e organização. Da mesma forma que a gente fez quatro gols no Flamengo e valeram dois, hoje a gente fez quatro, valeram quatro e nos classificamos”, disse Hellmann.

O próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil será o Botafogo (PB), no dia 4 de março, às 19h15min, no Maracanã. Pelo Campeonato Carioca, o tricolor já tem compromisso neste domingo, também no Maracanã, às 16h, contra o Madureira, na primeira rodada da Taça Rio.