Técnico Paulo Autuori chega ao Botafogo

Ele está de volta! Pela quarta vez na carreira Paulo Autuori vai treinar o Botafogo. Na tarde desta quinta (13), no estádio Nilton Santos, ele foi apresentado oficialmente e o presidente do clube, Nelson Mufarrej, justificou a escolha de um velho conhecido do glorioso no lugar de Alberto Valentim.

"Foi quem [Autuori] nos deu o título brasileiro de 1995. Além disso, acompanhamos sempre o trabalho desenvolvido em times nacionais e internacionais", afirmou o dirigente.

Autuori deve estrear no dia primeiro de março contra o Boavista pela Taça Rio. Contratado para receber cerca de R$ 180 mil, o novo comandante botafoguense foi questionado sobre os problemas financeiros do clube, e respondeu: "Isto tem a ver com o futebol brasileiro. Poucos clubes têm uma situação financeira saudável".

Autuori também afirmou que não quer saber mais falar das glórias do passado e sim do alvinegro de hoje, com Keisuke Honda e companhia: "Como dizem os portugueses, as comparações são odiosas, porque os contextos são diferentes".

O treinador disse que não é do seu feitio pedir reforços, mas trabalhar com o elenco disponível. O Botafogo contratou 13 reforços para a temporada atual.