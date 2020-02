Vasco conquista vitória magra no primeiro duelo da Copa Sul-Americana

Na estreia da Copa Sul-Americana (Sula), o Vasco venceu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 1 a 0, diante de 18 mil torcedores em São Januário, na noite de ontem (5).

O gol do triunfo vascaíno veio dos pés do argentino Germán Cano, ao 20 minutos do primeiro tempo, após passe de Thales Magno.

Com o resultado o Cruzmaltino leva vantagem no jogo da volta: pode empatar em 0 a 0 na próximo duelo, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), que assegura a classificação para a próxima fase da Sula.

Antes do jogo, uma forte chuva atingiu a Zona Norte do Rio, onde fica o campo cruzmaltino. A realização do partida chegou a ficar ameaçada e os portões só foram abertos uma hora depois do previsto. Mesmo assim, o publico presente superou 18 mil torcedores. Ao fim do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores, mas não poupou vaias ao presidente do clube Alexandre Campello.

Quem também esteve presente em São Januário foi Fredy Guarín. O volante colombiano teve o nome gritado e deve assinar contrato de dois anos com o Vasco nos próximos dias.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues