Vasco estreia amanhã na Taça Rio contra o Resende, em Volta Redonda

O Vasco estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste sábado (29), às 19h. O jogo é contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e deve marcar o retorno do volante colombiano Fredy Guarín ao time no lugar de Marcos Júnior ou Raul.

Cogitado para assumir o Santos, o técnico Abel Braga segue dirigindo a equipe carioca. Para substituir Talles Magno, que fraturou o quinto metatarso do pé-esquerdo e vai ficar três meses fora, o treinador deve optar por Vinícius ou Ribamar.

O provável time do Vasco contra o Resende é: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Werley e Leandro Castan e Henrique; Andrey, Guarín e Marcos Júnior, Marrony, Vínicius e Germán Cano.

Depois desta partida, o Vasco enfrenta o ABC na próxima quinta (5), no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco também segue vivo na Copa Sul-Americana, ao lado do Bahia, ambos como os únicos representantes do Brasil na competição.

Eles esperam o sorteio da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para saber os adversários da segunda fase da competição. No Brasileirão, os cruzmaltinos estreiam em maio contra o Palmeiras, na Arena Allianz Parque.

Em São Januário, crescem as especulações que Ricardo Graça pode ser vendido ao exterior. Com 23 anos, o zagueiro da seleção brasileira olímpica é visto como um ativo econômico para compor o caixa vascaíno. Formado nas categorias de base, Graça é o substituto natural de Castán na defesa do time de Abel Braga.