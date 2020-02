Vasco joga na Bolívia classificação da Sul-Americana

O Vasco está na Bolívia, mas não joga contra a altitude, já que a cidade de Santa Cruz de la Sierra fica apenas a 400 metros acima do nível do mar. O único adversário dos brasileiros, nesta -feira (19), às 21h30, pela Copa Sul-Americana é o Oriente Petrolero.

Como venceu a primeira partida em São Januário, por 1 a 0, os vascaínos avançam de fase com qualquer empate “A gente sabe que vai enfrentar um adversário muito forte jogando aqui. Tem que entrar para vencer já nos 90 minutos, depois sim pensar no resultado que fizemos em São Januário”, analisou Yago Pikachu.

Com 40 gols e prestes a completar 212 jogos com a camisa vascaína, o lateral-direito avaliou a atual temporada do Gigante da Colina. “Não classificamos no primeiro turno da Taça Guanabara, mas a gente avançou na Copa do Brasil. Agora temos mais um confronto direto nessa eliminatória. Deixamos claro que conquistar a Sul-Americana é um dos nossos principais objetivos. Para conquistá-la, temos que passar por cima do Oriente”, acredita Pikachu

O provável Vasco no estádio Ramón Aguilera Costas escalado por Abel Braga é: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Raul e Marcos Júnior; Marrony, Talles Magno e Germán Cano.